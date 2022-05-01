Sf Havayolları, Kargo Uçak Filosundaki Uçak Sayısını 70'e Çıkardı - Son Dakika

BEİJİNG, 1 MAYIS (Xinhua) -- Çin'in en büyük havayolu taşımacılık şirketi olan SF Havayolları, Cuma günü yaptığı açıklamada, şirketin kargo uçak filosundaki uçak sayısının 70'e çıktığını bildirdi. SF Havayolları, havayollarına ait filonun en son üyesi olan B767-300 geniş gövdeli kargo uçağının, Shenzhen-Beijing seferine başladığını duyurdu. SF Havayollarına ait B767-300 kargo uçaklarının toplam sayısı 14'e ulaştı. Bu geniş gövdeli kargo uçakları, daha çok Çin'i Güney ve Güneydoğu Asya'ya bağlayan rotalarda hizmet veriyor. Kargo şirketi, SF Havayolları filosundaki geniş gövdeli kargo uçaklarının sayısının sürekli artmasının, şirketin hava lojistik kapasitesini artırdığını ve müşterilere daha iyi hizmet vermesine yardımcı olduğunu belirtti.

Merkezi Shenzhen'de olan SF Havayolları, Çin'in teslimat devi SF Express'in havacılık kolu. Havayolu şirketi, uzun, orta ve kısa mesafeli hava kargo taşımacılığına hizmet verebilecek, tamamı yük kargo uçağından oluşan bir filo geliştirdi. Şirketin küresel kargo yolu ağı, pandemi döneminde kritik malzemelerin nakliyesinde rol oynadı. Havayolu şirketi, SF Havayolları'nın, modern filo yönetimi ve hava lojistik sektörüne daha iyi hizmet verme becerilerini sürekli olarak güçlendirerek, güvenli, verimli ve istikrarlı hava-lojistik hizmetleri sağlamaya kararlı olduğunu belirtti. Çin Sivil Havacılık İdaresi tarafından Şubat ayında yayınlanan plana göre, Çin, 2025 yılına kadar "güvenli, akıllı, verimli ve yeşil" bir hava lojistik sistemi inşa etmeyi hedefliyor. Çin son yıllarda hava lojistiğini geliştirmede sürekli ilerleme kaydetti. İdarenin verileri, ülkenin hava kargo taşımacılığı hizmetlerinin, 2020 yılı sonu itibarıyla, ülke içindeki 237 kent ile 62 ülke veya bölgeye ulaştığını gösterdi.