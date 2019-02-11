Son Dakika Haberleri: Shadow Filmi

Shadow Filmi

2 saat önce

Shadow filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Shadow filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Genç ve ne yapacağı kestirilemeyen bir kral tarafından yönetilen Pei Krallığı’nda, askeri kumandan içten ve dıştan tehlike ile karşı karşıyadır. Ancak onun gizli bir silahı vardır; gölge. Bu yöntem sayesinde, hem Pei’nin düşmanlarını hem de kralı kandırabilecektir. Takıntı haline getirdiği rakip krallığı ele geçirmeyi planlayan kumandan, bu zamana kadar hiç görülmemiş, baş döndürücü bir saldırı gerçekleştirmek için, eşi (gölge) ve iki krallığın da kralına yönelik bir planı uygulamaya başlar.


Yönetmen: Yimou Zhang
Senaryo: Yimou Zhang, Wei Li
Oyuncular: Chao Deng, Li Sun, Ryan Zheng, Qianyuan Wang, Jingchun Wang, Jun Hu, Xiaotong Guan, Lei Wu, Bai Feng, Kai Zheng
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Ying
Yapımcı Firma: Perfect Village Entertainment
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Çin, Hong Kong
Orijinal Dili: Çince
Filmin Süresi: 116 dk.
Dağıtıcı Firma: Filmartı Film
Vizyon Tarihi: 19.04.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com

Çin Halk Cumhuriyeti, Genç, Sinema
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