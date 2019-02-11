Shadow Filmi
2 saat önce
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Genç
ve ne yapacağı kestirilemeyen bir kral tarafından yönetilen Pei Krallığı’nda, askeri kumandan içten ve dıştan tehlike ile karşı karşıyadır. Ancak onun gizli bir silahı vardır; gölge. Bu yöntem sayesinde, hem Pei’nin düşmanlarını hem de kralı kandırabilecektir. Takıntı haline getirdiği rakip krallığı ele geçirmeyi planlayan kumandan, bu zamana kadar hiç görülmemiş, baş döndürücü bir saldırı gerçekleştirmek için, eşi (gölge) ve iki krallığın da kralına yönelik bir planı uygulamaya başlar. Yönetmen:
Yimou ZhangSenaryo:
Yimou Zhang, Wei Li Oyuncular: Chao Deng
, Li Sun
, Ryan Zheng, Qianyuan Wang, Jingchun Wang, Jun Hu, Xiaotong Guan, Lei Wu, Bai Feng, Kai ZhengFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
YingYapımcı Firma:
Perfect Village EntertainmentYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi: Çin
, Hong KongOrijinal Dili:
ÇinceFilmin Süresi:
116 dk.Dağıtıcı Firma:
Filmartı FilmVizyon Tarihi:
19.04.2019Shadow Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
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