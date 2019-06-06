Shaqiri: 'Klinik Cristiano Ronaldo Oyuna Karar Verdi'
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Xherdan Shaqiri, İsviçre'nin Portekiz'e karşı yenilgisini UEFA Milletler Ligi yarı finalinde tartışıyor. Shaqiri, Cristiano Ronaldo'nun oyundaki etkisinden ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarının ardından eyleme geri dönmesinin ne kadar zor olduğunu anlatıyor.
Xherdan Shaqiri
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:06
, İsviçre
'nin Portekiz
'e karşı yenilgisini UEFA Milletler Ligi yarı finalinde tartışıyor. Shaqiri, Cristiano Ronaldo
'nun oyundaki etkisinden ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarının ardından eyleme geri dönmesinin ne kadar zor olduğunu anlatıyor.
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