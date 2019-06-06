Son Dakika Haberleri: Shaqiri: 'Klinik Cristiano Ronaldo Oyuna Karar Verdi'
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Shaqiri: 'Klinik Cristiano Ronaldo Oyuna Karar Verdi'

42 dakika önce

Xherdan Shaqiri, İsviçre'nin Portekiz'e karşı yenilgisini UEFA Milletler Ligi yarı finalinde tartışıyor. Shaqiri, Cristiano Ronaldo'nun oyundaki etkisinden ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarının ardından eyleme geri dönmesinin ne kadar zor olduğunu anlatıyor.

Xherdan Shaqiri, İsviçre'nin Portekiz'e karşı yenilgisini UEFA Milletler Ligi yarı finalinde tartışıyor. Shaqiri, Cristiano Ronaldo'nun oyundaki etkisinden ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarının ardından eyleme geri dönmesinin ne kadar zor olduğunu anlatıyor.
Shaqiri: 'Klinik Cristiano Ronaldo Oyuna Karar Verdi'
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:06 
Portekiz, Cristiano Ronaldo, Xherdan Shaqiri, Spor
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