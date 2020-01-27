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Shaquille O'Neal, Kobe Bryant'a duygusal veda: 'Kardeşimi kaybettim'
53 dakika önce
Kaliforniya'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant ile Los Angeles Lakers'ta şampiyonluklar yaşayan Shaquille O'Neal, eski takım arkadaşı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kaliforniya'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant ile Los Angeles Lakers'ta şampiyonluklar yaşayan Shaquille O'Neal, eski takım arkadaşı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
O'Neal'ın Kobe Bryant için yaptığı paylaşımda 'Çok kötüyüm şu an' ifadeleri yer aldı.
İşte Shaquille O'Neal'ın vedası;
Arkadaşımı, kardeşimi, şampiyonluklar kazandığım partnerimi, kankamı kaybetmenin trajik ve hüzünlü anı anlatacak kelime yok. Seni seviyorum kardeşim ve çok özleneceksin. Bryant ailesine ve helikopterde yaşamını yitiren diğerlerinin ailesine bağsağlığı diliyorum. Çok köyüm şu an"
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:41
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