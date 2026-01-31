Sheinbaum'dan Trump'a Küba Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sheinbaum'dan Trump'a Küba Uyarısı

31.01.2026 02:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump'ın Küba'ya petrol ambargosunun insani krize yol açabileceğini belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya petrol satan ülkelere tarife uygulanmasına yönelik kararname imzalamasına ilişkin, "Büyük bir insani krizi tetikleyebilir" uyarısında bulundu.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında değerlendirmede bulunan Sheinbaum, Trump'ın Küba'ya petrol sağlayan ülkelere yönelik tarife uygulanmasına ilişkin kararına değindi.

Sheinbaum, (Küba'ya petrol ambargosu) "Büyük bir insani krizi tetikleyebilir. Yakıt eksikliği hastaneleri ve temel hizmetleri doğrudan etkiliyor. Bu durum diyalog ve uluslararası hukuka saygı yoluyla önlenmesi gereken bir tablodur." ifadesini kullandı.

Meksika'nın bir süredir Küba'nın ana ham petrol tedarikçisi olduğunu vurgulayan Sheinbaum, Meksika'nın söz konusu tarifelere maruz kalmaması için ülkesinin Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente'yi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile diyalog kurması için talimat verdiğini belirtti.

Sheinbaum, Küba'ya petrol gönderilmesinin Meksika'nın egemenlik kararı olduğunu dile getirerek, "Diplomatik yolları ve farklı destek biçimlerini bulmak istiyoruz. Meksika'yı riske atmadan bir çıkış yolu bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump başkanlık kararnamesini imzalamıştı

Trump, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelere yönelik gümrük tarifeleri getirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, söz konusu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 11 Ocak'taki paylaşımında da Venezuela'dan Küba'ya "petrol ya da para gitmeyeceğini" belirterek, Havana yönetimine "geç olmadan anlaşma yapmaları" çağrısında bulunmuştu.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, 22 Ocak'taki açıklamasında, ABD'nin abluka uyguladığı Küba'ya petrol göndermeye devam edeceklerini söylemişti.

Meksika'nın dış politikasının kardeşlik ilkelerine dayandığını ifade eden Sheinbaum, "Bu, halkın aleyhine değil, çünkü gönderilen miktar gerçekten çok az. Üretilenin çok küçük bir kısmı gönderiliyor ama bu, dayanışma amaçlı bir destektir." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Donald Trump, Diplomasi, Ekonomi, Enerji, Güncel, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sheinbaum'dan Trump'a Küba Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Burkina Faso’da tüm siyasi partiler feshedildi Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump’tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın

00:38
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
00:12
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
23:25
ABD basını: Trump, İran’a pazar sabahı saldırı emri verebilir
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir
22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
22:03
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 03:52:39. #7.11#
SON DAKİKA: Sheinbaum'dan Trump'a Küba Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.