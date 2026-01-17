BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-20 mürettebatlı görevinde yer alan ve kasım ayında Dünya'ya dönen astronotlar cuma günü ilk kez basının karşısına çıktı.
Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie'den oluşan astronotlar, basın toplantısında uzayda geçirdikleri süre boyunca kazandıkları deneyimleri kamuoyuyla paylaştı.
Son Dakika › Güncel › Shenzhou-20 Astronotları Basında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?