Shinji Kagawa Japonya Milli Takımı'na Çağrıldı
52 dakika önce
Japonya Milli Futbol Takımı'nın Kolombiya ve Bolivya ile oynayacakları maçların kadrosuna Beşiktaş'ta oynayan Shinji Kagawa çağrılırken, sakatlığı süren Galatasaraylı Yuto Nagatomo ise davet edilmedi.
Japonya
Milli Futbol
Takımı'nın Kolombiya
ve Bolivya
ile oynayacakları maçların kadrosuna Beşiktaş
'ta oynayan Shinji Kagawa
çağrılırken, sakatlığı süren Galatasaraylı Yuto Nagatomo
ise davet edilmedi. Japonya Milli Futbol Takımı'nın Kolombiya ve Bolivya maçlarının kadrosu belli oldu. Japonya Futbol Federasyonu
'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Teknik Direktörü Hajime Moriyasu, 23 kişilik kadrosunu duyurdu. Kadroya Beşiktaş'ta forma giyen Shinji Kagawa'yı çağırırken, sakatlığı devam eden Galatasaraylı Yuto Nagatomo ise davet edilmedi. Japonya, Kirin Challenge Kupası'nda 22 Mart
'ta Kolombiya ile 26 Mart'ta da Bolivya ile karşı karşıya gelecek.
(Oğuzhan Ort/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:56 Kaynak: İHA
Shinji Kagawa, Japonya Milli Takımına Çağrıldı
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