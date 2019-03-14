Son Dakika Haberleri: Shinji Kagawa Japonya Milli Takımı'na Çağrıldı

Shinji Kagawa Japonya Milli Takımı'na Çağrıldı

52 dakika önce

Japonya Milli Futbol Takımı'nın Kolombiya ve Bolivya ile oynayacakları maçların kadrosuna Beşiktaş'ta oynayan Shinji Kagawa çağrılırken, sakatlığı süren Galatasaraylı Yuto Nagatomo ise davet edilmedi.

Shinji Kagawa Japonya Milli Takımı'na Çağrıldı, System.String[]
Japonya Milli Futbol Takımı'nın Kolombiya ve Bolivya ile oynayacakları maçların kadrosuna Beşiktaş'ta oynayan Shinji Kagawa çağrılırken, sakatlığı süren Galatasaraylı Yuto Nagatomo ise davet edilmedi. Japonya Milli Futbol Takımı'nın Kolombiya ve Bolivya maçlarının kadrosu belli oldu. Japonya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Teknik Direktörü Hajime Moriyasu, 23 kişilik kadrosunu duyurdu. Kadroya Beşiktaş'ta forma giyen Shinji Kagawa'yı çağırırken, sakatlığı devam eden Galatasaraylı Yuto Nagatomo ise davet edilmedi. Japonya, Kirin Challenge Kupası'nda 22 Mart'ta Kolombiya ile 26 Mart'ta da Bolivya ile karşı karşıya gelecek.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:56 Kaynak: İHA

Kolombiya, Shinji Kagawa, Japonya, Güncel
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