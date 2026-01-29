Şi Cinping ve Keir Starmer Görüştü

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'deki Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning tarafından yapılan açıklamaya göre; Devlet Başkanı Şi Cinping, resmi ziyaret kapsamında Çin'e gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü. Görüşmede, iki liderin Çin ve İngiltere arasında 'uzun vadeli ve tutarlı bir kapsamlı stratejik ortaklık' geliştirilmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Şi, Çin'in İngiltere ile farklılıkların üzerine çıkarak, birbirine saygı duyan ve iş birliği potansiyelini 'gerçek bir ilerlemeye' dönüştüren bir ilişki kurmaya hazır olduğunu belirtti.

Görüşmede küresel düzene ilişkin mesajlar da veren Şi, tek taraflılık, korumacılık ve güç politikalarının yayıldığını kaydederek, uluslararası düzenin büyük bir baskı altında olduğuna dikkat çekti. Uluslararası hukukun ancak tüm ülkelerin buna uymasıyla etkili olabileceğini vurgulayan Şi, özellikle büyük ülkelerin örnek teşkil etmesi gerektiğini, aksi takdirde dünyanın orman kanunlarına geri döneceğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, hem Çin'in hem de İngiltere'nin çok taraflılığı ve serbest ticareti desteklediği aktarılarak, iki ülkenin adil bir küresel yönetim sistemi ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşme için ortak hareket etmesi gerektiği bildirildi.