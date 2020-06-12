Sibel Can: Şarkı söylemeyi çok özlemiştim

Ünlü sanatçı, önceki akşam Kuruçeşme'de gerçekleştirilen konserde performansına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başladı: "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Uzun bir aradan sonra böyle güzel bir ortamda sizlerle buluşmamıza vesile oldu. Gerçekten çok özlemiştim şarkı söylemeyi. Dünyanın en güzel mutluluğu bu benim için." 2 saatlik yayında Sibel Can, türküden arabeske, poptan Türk sanat müziğine sevilen eserleri seslendirdi.



Günün yıldızları



"İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında bu akşam Funda Arar ile Hakan Peker sahneye çıkacak. Konser, saat 21.00'den itibaren T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production'ın YouTube kanallarından yayınlanacak.