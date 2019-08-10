Son Dakika Haberleri: Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahlıyor
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Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahlıyor

1 saat önce

ANTALYA'da sıcaktan bunalanlar, geceyi sahilde geçiriyor.

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ANTALYA'da sıcaktan bunalanlar, geceyi sahilde geçiriyor.
Antalya'da hava sıcaklığı gündüzleri 38-40, geceleri ise 27-29 derece arasında seyrediyor. Geceleri sıcak ve nemden bunalan Antalyalılar da sahilde sabahlıyor. Akşam saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ne gelen vatandaşlar hem yüzüyor hem de sohbet edip, vakit geçiriyor. Geceyi kumsala serdikleri havlulara yatarak, geçiren Antalyalılar, gün doğumunu izlemenin keyfini de yaşıyor.


Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:32 Kaynak: DHA
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