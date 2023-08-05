Sıçanın Yılanı Kemirerek Kurtulma Anı İlgi Çekti - Son Dakika
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Sıçanın Yılanı Kemirerek Kurtulma Anı İlgi Çekti

05.08.2023 17:19

Instagram'da paylaşılan videoda, sıçanın kendisini yutmaya çalışan yılanın boğazını kemirerek kurtulmaya çalıştığı anlar yer alıyor. Hem yılanın hem de sıçanın öldüğü bu olay, büyük ilgi gördü. Videoya yapılan yorumlarda insanlar şaşkınlıklarını dile getirdi.

Instagram'da paylaşılan videoda, sıçanın kendisini yutmaya çalışan yılanın boğazını kemirerek kurtulmaya çalıştığı boğuzmada hem yılanın hem de sıçanın öldüğü anlara ait paylaşılan video büyük ilgi gördü.

Video, bu fareyılanın onu yutmasına izin vermek yerine, avcısını içerden kemirerek kurtulmaya çalıştı'' Fare bu süreçte öldü, ancak yılanın ölümcül bir şekilde yaralandığı ve kısa bir süre sonra öldüğü için rahatça uyuyabilir." ifadeleri yer aldı. Kısa sürede binlerce beğeni alan videoya insanlar şaşkınlıklarını diler getirdikleri yorumlar yaptı.

Sosyal medya kullanıcılarından biri, "Öldüğünüzü bildiğiniz yiyecekle boğulmanın en kötü yolu" şeklinde yazdı. Başka bir kullanıcı, "Bunun neden olduğunu her zaman merak etmişimdir. Şimdi biliyorum ki gerçekten oluyor" dedi

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
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Dünya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sıçanın Yılanı Kemirerek Kurtulma Anı İlgi Çekti - Son Dakika
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