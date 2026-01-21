Şiddet Uygulayan Personel Hakkında Açıklama - Son Dakika
Şiddet Uygulayan Personel Hakkında Açıklama

21.01.2026 16:56
Bakanlık, Mersin'deki çocuk evleri personeline yönelik iddialara yanıt vererek gerekli işlemleri yaptıklarını açıkladı.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'deki çocuk evleri sitesinde şiddet uygulayan personelin göreve iade edildiği iddiasına ilişkin, "İlgili personeller hakkında iş akdinin feshedilmesi, memuriyetten çıkarma, üst sınırdan yevmiye cezaları da dahil olmak üzere farklı işlemler uygulanmıştır. Ayrıca, ilgili kuruluş müdürünün idari görevi sonlandırılmıştır" açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'deki çocuk evleri sitesinde şiddet uygulayan personelin göreve iade edildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Mersin'deki bir kuruluş personeliyle ilgili yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Haberlerde bahsi geçen görüntülere dair olay, çocuk evleri sitesinde 2024 yılında İl Müdürlüğümüz tarafından tespit edilmiş olup ivedilikle inceleme başlatılmıştır. Bakanlığımız müfettişlerince yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde hem adli hem de idari süreçler titizlikle işletilmiştir. Bu kapsamda, ilgili personeller hakkında iş akdinin feshedilmesi, memuriyetten çıkarma, üst sınırdan yevmiye cezaları da dahil olmak üzere farklı işlemler uygulanmıştır.

Ayrıca, ilgili kuruluş müdürünün idari görevi sonlandırılmıştır. Bakanlığımız tarafından tespit edilen tüm eylemler adli soruşturma ve idari disiplin süreçlerinde değerlendirilmektedir. Hiçbir eylemin cezasız bırakılmaması için ilgili değerlendirme süreçleri devam etmektedir. Bakanlık olarak her vakayı titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

