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Şiddetli lodos 270 yıllık çınar ağacını devirdi - Son Dakika

Şiddetli lodos 270 yıllık çınar ağacını devirdi

29.11.2021 11:52

Şiddetli lodos 270 yıllık çınar ağacını devirdi Kestel'de ilçenin simgesi haline gelen 270 yıllık çınar, lodos sebebiyle devrildi Bursa'nın Kestel ilçesinde, ilçenin simgesi haline gelen 270 yıllık çınar ağacı, şiddetli lodos sebebiyle devrildi.

Şiddetli lodos 270 yıllık çınar ağacını devirdi

Kestel'de ilçenin simgesi haline gelen 270 yıllık çınar, lodos sebebiyle devrildi

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde, ilçenin simgesi haline gelen 270 yıllık çınar ağacı, şiddetli lodos sebebiyle devrildi.

Bursa genelinde şiddetli lodos ve fırtına etkili olurken, bir çok evin çatısı uçtu, elektrik direkleri ve panolar devrildi. Sabah saatlerinde İDO ve BUDO seferleri de olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi. Vatandaşlar, sokakta yürümekte bile zorluk çekerken yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Kestel ilçesi Cuma Caddesi'nde bulunan ve yaklaşık 270 yıllık olan çınar ağacı, sabah saat 07: 00 sıralarında büyük bir gürültüyle devrildi. Dev gövdesi bulunan çınar ağacı, kısmen yolu kapattı. Bölgeye gelen Kestel Belediyesi ekipleri, ağacı vinç yardımıyla kaldırdı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'da buraya gelerek çalışmayı inceledi. Başkan Tanır, yaklaşık 3 asırlık çınarın devrilmesiyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirtirken, en kısa sürede aynı bölgeye çınar ağacı dikeceklerini ifade etti.

Şiddetli lodos 270 yıllık çınar ağacını devirdi
Şiddetli lodos 270 yıllık çınar ağacını devirdi
Şiddetli lodos 270 yıllık çınar ağacını devirdi
Şiddetli lodos 270 yıllık çınar ağacını devirdi
Şiddetli lodos 270 yıllık çınar ağacını devirdi

Fırtına, Kestel, Bursa, Lodos, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şiddetli lodos 270 yıllık çınar ağacını devirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şiddetli lodos 270 yıllık çınar ağacını devirdi - Son Dakika
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