Şiddetli Rüzgar Ağacı Devirdi
16 dakika önce
Adıyaman'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi.
Adıyaman
'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi.
Adıyaman Mimar Sinan
Kültür Parkı içerisinde bulunan çam ağacı şiddetli rüzgara dayanamadı. Saatte ki hızı 53 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle parkta bulunan çam ağaç devrildi. Kökü topraktan çıkan ve park yanındaki caddeye devrilen ağaç nedeniyle cadde trafiğe kapandı.
Devrilme esnasında herhangi bir yaya ve aracın olmaması olası bir can kaybı yada mal kaybının önüne geçti. Adıyaman Belediyesi ekipleri devrilen ağacı parçaladıktan sonra traktöre yükledi.
Daha sonra cadde trafiğe açıldı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:51 Kaynak: İHA
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