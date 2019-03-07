Son Dakika Haberleri: Şiddetli Rüzgar Ağacı Devirdi

Şiddetli Rüzgar Ağacı Devirdi

16 dakika önce

Adıyaman'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi.

Şiddetli Rüzgar Ağacı Devirdi, System.String[]
Adıyaman'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi.

Adıyaman Mimar Sinan Kültür Parkı içerisinde bulunan çam ağacı şiddetli rüzgara dayanamadı. Saatte ki hızı 53 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle parkta bulunan çam ağaç devrildi. Kökü topraktan çıkan ve park yanındaki caddeye devrilen ağaç nedeniyle cadde trafiğe kapandı.

Devrilme esnasında herhangi bir yaya ve aracın olmaması olası bir can kaybı yada mal kaybının önüne geçti. Adıyaman Belediyesi ekipleri devrilen ağacı parçaladıktan sonra traktöre yükledi.

Daha sonra cadde trafiğe açıldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:51 Kaynak: İHA

Mimar Sinan, Adıyaman, 3. Sayfa
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