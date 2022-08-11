Avustralyalı Araştırmacılar Dünya'daki Kıtaları Dev Meteorların Yarattığına İnanıyor - Son Dakika
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Avustralyalı Araştırmacılar Dünya'daki Kıtaları Dev Meteorların Yarattığına İnanıyor

11.08.2022 19:06
Avustralyalı Araştırmacılar Dünya'daki Kıtaları Dev Meteorların Yarattığına İnanıyor

SİDNEY, 11 Ağustos (Xinhua) -- Avustralyalı bilim adamları, Dünya'nın kıtalarının 3 milyar yıldan daha uzun bir süre önce devasa göktaşlarının etkisiyle oluştuğuna dair güçlü kanıtlar bulduklarını belirtti.

SİDNEY, 11 Ağustos (Xinhua) -- Avustralyalı bilim adamları, Dünya'nın kıtalarının 3 milyar yıldan daha uzun bir süre önce devasa göktaşlarının etkisiyle oluştuğuna dair güçlü kanıtlar bulduklarını belirtti. Araştırmacıların Nature dergisinde yayınlanan bulguları, Batı Avustralya eyaletinin kuzeybatısındaki Pilbara Kratonu olarak bilinen bir bölgeden kayalardaki küçük zirkon kristallerinin incelenmesine dayanıyor. Pilbara Kratonu, gezegenin devasa bir kara kütlesinden veya "süper kıtadan" oluştuğu bir zamana kadar uzanan, Dünya'nın antik kabuğunun en iyi korunmuş bölümünü içerdiğine inanıldığından, uzun zamandır jeologların ilgisini çekiyor. Son çalışmayı açıklayan Curtin Üniversitesi Yer ve Gezegen Bilimleri'nde Doçent Dr. Tim Johnson, zirkon kristallerindeki oksijen izotoplarının, "dev göktaşı etkilerinin jeolojik etkisiyle tutarlı olarak, yüzeye yakın kayaların erimesiyle başlayan ve daha derinlere doğru ilerleyen bir süreci" ortaya çıkardığını söyledi.

Johnson, zirkonun milyarlarca yıl bozulmadan bütün olarak kalabileceğini söyledi, bu da bilim insanlarının "içerdiği radyoaktif uranyumun bozunmasına dayanarak tam olarak ne zaman oluştuğunu" belirleyebileceği anlamına geliyor. Johnson, The Conversation'ın internet sitesinde Perşembe günü yayınlanan makalesinde, "Dahası, içerdiği oksijen izotoplarının nispi oranını ölçerek zirkonun oluştuğu ortamı öğrenebiliriz" diye yazdı. Johnson, araştırmanın, sonunda kıtaları oluşturan süreçlerin, dinozorların neslinin tükenmesinden sorumlu olanlara benzer, ancak milyarlarca yıl önce meydana gelen dev göktaşı çarpmalarıyla başladığına dair ilk somut kanıtı sağladığını söyledi. Johnson, "Dünyadaki eski kıtasal kabuğun diğer alanlarıyla ilgili veriler, Batı Avustralya'da tespit edilenlere benzer modeller gösteriyor gibi görünüyor" dedi ve ekledi: "Bu nedenle, şüphelendiğimiz gibi, modelimizin daha geniş çapta uygulanabilir olup olmadığını görmek için bulgularımızı bu antik kayalar üzerinde test etmek istiyoruz."

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Kaynak: Xinhua

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralyalı Araştırmacılar Dünya'daki Kıtaları Dev Meteorların Yarattığına İnanıyor - Son Dakika

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