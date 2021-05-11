Şifa deposu Mayıs papatyasında hasat zamanı - Son Dakika

Şifa deposu Mayıs papatyasında hasat zamanı

11.05.2021 12:24
Şifa deposu Mayıs papatyasında hasat zamanı, System.String[]

Şifa deposu Mayıs papatyasında Denizli'de hasat başladı.

Şifa deposu Mayıs papatyasında Denizli'de hasat başladı. Dağlık bölgelerden makas yardımıyla tek tek toplanan papatyaların sadece uç kısımları temiz bezler üzerinde gölgede kurutulduktan sonra toptan olarak aktarlara satışları gerçekleştiriliyor.

Baharın gelmesiyle birlikte Mayıs ayında şifa deposu olan papatyaların hasat dönemi başladı. Halk arasında küçük kafalı olması nedeniyle çayır papatyası olarak bilinen Mayıs papatyasının cilt güzelliğinden, insan sağlığına kadar birçok faydasının olduğu belirtiliyor. Genellikle papatyalar çay demle yöntemiyle tüketilirken, Mayıs papatyalarından yağda elde ediliyor. Pamukkale ilçesine bağlı Karakurt Mahallesinde dağlık bölgelerde doğal olarak yetişen Mayıs papatyalarının toplanmasına başlandı. Araçların geçmediği egzoz gazından uzak bölgelerden makasla tek tek kafa kısımları toplanan papatyalar temiz bir bez üzerinde gölgede kurutulduktan sonra kilogramı 20 TL'den aktarlara toptan satılıyor. Şifa deposu papatyalar mahalle sakinlerine de ek gelir olduğunu anlatan Yaşar Çelik; "Bahar aylarında papatya topluyoruz. Bunları toplayıp temiz bezin üzerine serip, aktarlara toptan olarak satıyoruz. Bunlar Mayıs papatyası, çok şifalı bir bitki, aktarlardan da kilosunu 20 TL'den alabilirsiniz kuru olarak. Bir hafta içerisinde kuruyor, bereketli de bir ürün, hem şifa deposu, hem sağlık deposu, hem de güzellik deposu her şey var içerisinde. Arkadaşlarla beraber böyle Mayıs ayında toplayıp hem ticaretini yapıyoruz, hem doğada güzel bir temiz hava alıyoruz" dedi.

"Her papatya toplanmıyor, Mayıs ayında küçük çayırlardaki doğal papatyaları topluyoruz"

Mayıs papatyasının insan sağılığına çok faydasının olduğuna dikkat çeken Çelik; "Her papatyada toplanmıyor, Mayıs ayında böyle küçük çayır veya doğal papatyaları topluyoruz. Küçük papatyaları topluyoruz, bunların bazı faydaları ödem, cilt kanserlerinin önlenmesi, mide rahatsızlıklarına ve bu tip rahatsızlıklara iyi geliyor. Bunun kurusunu aynı çay demler gibi sıcak suyun içerisine katarak, 10 dakika demledikten sonra kullanabiliyoruz. Her şeyi çok fazla içmemek lazım çoğu zarar azı karar yani günde 2 fincan tüketsek yeterlidir" ifadelerini kullandı.

"Buradan kazandığım paralar ile sokak hayvanlarına bakıyorum"

Papatya toplayıcısı Müfide Kocatüfek; "Buradan kazandığım paralar ile kedilerime mama, ekmek alıyorum onları besliyorum. Topluyorum böyle iş çıktığı zaman geliyorum, sonra sokak hayvanlarına bakıyorum. Bu şekilde onlarla böyle idare ediyoruz" diye konuştu.

Mayıs papatyasının faydaları

Türkiye'de 700 çeşit papatya türü doğal olarak yetişiyor. Bu türlerin içinde insan sağılığı için en şifalısı olan Alman papatyası (Matricaria recutita) diğer adıyla Mayıs papatyası olarak bilinen türdür. Kurutulmuş papatyaları demleyip çay şeklinde günde 1-2 fincan tüketildiğinde özellikle sinir sisteminden kaynaklanan mide ağrılarını azaltır. Gaz, şişkinlik, hazımsızlık hissedenler ise yemekten sonra içtiğinde bu tür problemlerin azaldığı görülmüştür. Stresli ve sinirli kişilerde ise sakinleşmeyi sağlar. Ağrı azaltıcı etkisi olduğu görülmüştür. Enfeksiyonu vücuttan atmada yardımcıdır. Bağırsak hareketlerini artırır ve idrar söktürücü etkisi vardır. Yatıştırıcı özelliği olduğu için özellikle uykusuzluk problemi olan kişilerde gece yatmadan önce 1 fincan içmesi uygun olur. Çocuklarda karın ağrılarında, bebeklerde gaz sancılarının giderilmesinde kullanılır. - DENİZLİ

Şifa deposu Mayıs papatyasında hasat zamanı
Şifa deposu Mayıs papatyasında hasat zamanı
Şifa deposu Mayıs papatyasında hasat zamanı
Şifa deposu Mayıs papatyasında hasat zamanı
Şifa deposu Mayıs papatyasında hasat zamanı
Şifa deposu Mayıs papatyasında hasat zamanı
Şifa deposu Mayıs papatyasında hasat zamanı
Şifa deposu Mayıs papatyasında hasat zamanı
Şifa deposu Mayıs papatyasında hasat zamanı
Şifa deposu Mayıs papatyasında hasat zamanı
Şifa deposu Mayıs papatyasında hasat zamanı
Şifa deposu Mayıs papatyasında hasat zamanı
Şifa deposu Mayıs papatyasında hasat zamanı

Türk Lirası, Denizli, Hasat, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şifa deposu Mayıs papatyasında hasat zamanı - Son Dakika Ekonomi


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