Sıfır Atık Festivali'nde unutulmaya yüz tutan sanat dikkat çekti - Son Dakika
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Sıfır Atık Festivali'nde unutulmaya yüz tutan sanat dikkat çekti

15.06.2026 15:03  Güncelleme: 15:05
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Sıfır Atık Festivali kapsamında kurulan Sanat Sokağı'nda Haberler.com olarak özel röportaj gerçekleştirdik. Dere kemiği üzerine gravür, minyatür ve tezhip sanatı işleyen usta, Türkiye'de bu alanda son temsilci olduğunu belirterek, "Benden sonrası maalesef bitti" dedi.

Sıfır Atık Festivali kapsamında oluşturulan Sanat Sokağı, el emeği eserleri ve geleneksel sanatları bir araya getirdi. Haberler.com olarak festival alanında gerçekleştirdiğimiz röportajda, dere kemiği üzerine gravür, minyatür ve tezhip sanatı işleyen usta, hem sanatının inceliklerini hem de bu alandaki son temsilcilerden biri olmanın sorumluluğunu anlattı. Usta, Türkiye'de bu sanatın artık yapılmadığını belirterek, "Benden sonrası maalesef bitti. En son taşıyıcı usta benim" sözleriyle dikkat çekti. Festivalde sergilenen ürünlerin tamamının kendi eseri olduğunu söyleyen sanatçı, kemikleri önce kesip biçtiğini, ardından obje haline getirdiğini ve sonrasında üzerlerine gravür, minyatür ve tezhip sanatı işlediğini ifade etti. Sanatçı, küçük yüzeylerde yapılan çalışmaların büyük emek ve sabır gerektirdiğini belirterek, resmin küçültülmüş halinin en zor çalışma biçimlerinden biri olduğunu söyledi.

DERE KEMİĞİ ÜZERİNE GRAVÜR, MİNYATÜR VE TEZHİP SANATI İŞLİYOR

Sanat Sokağı'nda eserlerini sergileyen usta, dere kemiği üzerine işlediği gravür, minyatür ve tezhip sanatıyla ziyaretçilerin ilgisini çekti. Kullandığı malzemeyi önce şekillendirdiğini belirten sanatçı, kemikleri kesip biçerek obje haline getirdiğini, ardından bu yüzeylerin üzerine geleneksel sanat motifleri işlediğini anlattı. Ortaya çıkan eserlerin tamamen el emeği olduğunu vurgulayan usta, her bir ürünün uzun bir çalışma sürecinin sonucunda ortaya çıktığını söyledi. Kemik üzerine çalışmanın zorluğuna dikkat çeken sanatçı, bu alanın hem teknik beceri hem de büyük sabır gerektirdiğini ifade etti. Gravür, minyatür ve tezhip sanatını küçük bir yüzeye işlediğini belirten usta, "Resmin küçültülmüş hali en zor halidir. Kemiği işlemek zordur" sözleriyle yaptığı işin inceliğini anlattı. Sanatçının eserleri, sıfır atık anlayışıyla geleneksel sanatın birleştiği özel örnekler arasında yer aldı. Sıfır Atık Festivali'nde yer alan bu çalışmalar, atıl malzemelerin sanatla yeniden değer kazanabileceğini de gösterdi. Dere kemiğinin ustalıkla işlenerek sanat objesine dönüştürülmesi, festivalin geri dönüşüm, emek ve kültürel miras temasına güçlü bir katkı sundu. Ziyaretçiler, hem malzemenin dönüşüm sürecini hem de geleneksel sanat tekniklerinin modern bir yorumla nasıl yaşatıldığını yakından görme fırsatı buldu.

"EN SON TAŞIYICI USTA BENİM"

Röportajda sanatının Türkiye'deki durumuna da değinen usta, dere kemiği üzerine gravür, minyatür ve tezhip işleme geleneğinin artık neredeyse unutulduğunu belirtti. Bu alanda kendisinden sonra yetişen bir usta olmadığını söyleyen sanatçı, "Türkiye'de de şu anda yok. Benden sonrası maalesef bitti. En son taşıyıcı usta benim" ifadelerini kullandı. Bu sözler, geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve yeni kuşaklara aktarılması gerekliliğini bir kez daha gündeme taşıdı. Sanatçının açıklamaları, yalnızca bir zanaatın değil, aynı zamanda kültürel hafızanın da korunması gerektiğini ortaya koydu. Geleneksel sanatların usta-çırak ilişkisiyle yaşatıldığına dikkat çeken usta, bu alanlarda yeni temsilcilerin yetişmemesinin ciddi bir kayıp anlamına geldiğini ifade etti. Sıfır Atık Festivali gibi organizasyonların ise bu tür sanatların görünür olmasına katkı sunduğu belirtildi. Festival alanında sergilenen eserler, hem sanatseverlerin hem de ziyaretçilerin ilgisini çekerken, unutulmaya yüz tutan bir sanatın son temsilcilerinden birinin emeğini görünür kıldı. Ustanın dere kemiği üzerine yaptığı çalışmalar, geri dönüşüm bilinciyle geleneksel sanatın buluştuğu özel bir örnek olarak dikkat çekti.

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Son Dakika Kültür Sıfır Atık Festivali'nde unutulmaya yüz tutan sanat dikkat çekti - Son Dakika

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