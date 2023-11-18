Oyuncu Ulaş Ünal uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı

Adana'da çekilen Sıfır Bir dizisiyle adını duyuran Kıyma dizisinde de rol alan oyuncu Ulaş Ünal bu seferde uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. Ünal'ın geçtiğimiz aylarda bir avukatın cüzdanını çaldığı içinde tutuklandığı ancak bir süre sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

ÜZERLERİNDE UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANDILAR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için torbacı olarak bilinen satıcılara yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde, dijital dizi/film izleme platformunda yayımlanan Sıfır Bir ve Kıyma dizileriyle tanınan Ulaş Ünal ve yanında bulunan Semih Ç. ile Süleyman Ö.'yü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi'nde üzerlerinde uyuşturucu ile yakaladı.

6 PAKET MADDE VE 12 ADET İLAÇ ÇIKTI

Şüphelileri üst aramalarında satışa hazır halde 2 pakette 1.1 gram uyuşturucu madde ve 2 adet sentetik ilaç ele geçirildi. Narkotik ekipleri başka bir mahalleden de uyuşturucu satıcısı olduğu değerlendiren İbrahim El S.'nin üzerinde 6 paket halinde toplam 15.68 gram madde ve 12 adet sentetik ilaç ile yakaladı. Oyuncu Ulaş Ünal ve diğer kişiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ÖNCE HIRSIZLIKTAN SONRA DA UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLANDI

Narkotik ekiplerince üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan Ulaş Ünal, emniyetteki ifadesinde, "Kullanıyorum, üzerimde sadece hap taşırım" dedi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ulaş Ünal, Semih Ç., İbrahim El S. tutuklanırken Süleyman Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ünal, daha öncede Adana Havalimanında bir avukatın cüzdanını çaldığı için kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalmıştı.