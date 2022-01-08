Sigara doldururken suçüstü yakalandılar - Son Dakika

Sigara doldururken suçüstü yakalandılar

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çok miktarda tütün ve makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda M.S .'nin Erkilet tarafında bir ev kiralayarak yanında işçilerle birlikte dijital makinalarla yüklü miktarda sigara dolumu yaptığı bilgisi alındı. Ekiplerce adrese yapılan operasyonda şahıslar sigara basımı yaparken suç üstü yakalandı. Aramalarda ise 790 bin dal boş makaron, 70 bin dal doldurulmuş makaron, bin 180 kilo bandrolsüz tütün, 46 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 4 adet dijital sigara dolum makinası ve 1 adet kompresör makinası ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.