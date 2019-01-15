Son Dakika Haberleri: Sigarayı Bıraktıran Tatil Hediyesini Kaptı

Sigarayı Bıraktıran Tatil Hediyesini Kaptı

1 saat önce

Kilis'te, aile fertlerinden en az birisine sigarayı bırakma sözü verdiren 500 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Sigarayı Bıraktıran Tatil Hediyesini Kaptı, System.String[]
Kilis'te, aile fertlerinden en az birisine sigarayı bırakma sözü verdiren 500 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Kilis 7 Aralık Stadı'nda düzenlenen törende, "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası kapsamında sigarayı bırakma sözü veren ve bu sözü imza altına alınan kişilerin çocuklarına bisikletleri, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından teslim edildi.

Kara, yaptığı konuşmada, kampanya kapsamında bugüne kadar 11 bin 500 bisiklet dağıttıklarını, kalan 3 bin 500 bisikletin ise en kısa zamanda sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

Gittikleri mahallelerde çocukların kendilerini "Biz bisikletimizi aldık" diyerek karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hasan Kara, "Sosyal medyadan herkes 'Bizim bisikletimiz ne oldu' diye yazıyor. Siz de sosyal medyadan onlara cevap verin. Yaparsa AK Parti yapar. Birileri laf üretir, AK Parti icraat yapar. Biz verdiğimiz sözün arkasındayız. Bu bisikletler yarıyıl tatili hediyeniz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:45 Kaynak: AA

Aralık, Hasan Kara, Kilis, Güncel
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