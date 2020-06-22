SİİRT 2 yılanın çiftleşme dansı görüntülendi - Son Dakika

Koranavirüs nedeniyle 14 gün karantina altında tutulan Gökçebağ beldesine bağlı Yeni Mahalle 'de yaşayan Furkan Şahin (15), 2 yılanın sokak ortasındaki çiftleşme dansı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şahin, Bahçede oturduğum sırada yılanları fark ettim. Anneme haber verdim. Önce korktum. Zarar vermediklerini anlayınca cep telefonumla kaydettim. Daha sonra çalılıkların arasına girerek, kayboldular dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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