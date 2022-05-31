ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN MEMLEKETİ BALIKESİR'E UĞURLANDI - Son Dakika
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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN MEMLEKETİ BALIKESİR'E UĞURLANDI

31.05.2022 23:57

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 askerden olan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan için, tören düzenlendi.

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 askerden olan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan için, tören düzenlendi. Siirt Havalimanı'nda düzenlenen törene Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, şehidin eşi Zehra Özcan, çocukları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Özcan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Eşinin tabutunun yanına gelerek ağıtlar yakan Zehra Özcan'ı Vali Osman Hacıbektaşoğlu teselli etmeye çalıştı. 2 çocuk babası Şehit Ercan Özcan'ın özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu tarafından dua edildi. Ardından şehit Özcan'ın naaşı silah arkadaşlarının omuzunda askeri uçağa konularak, memleketi Balıkesir'e uğurlandı.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN MEMLEKETİ BALIKESİR'E UĞURLANDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN MEMLEKETİ BALIKESİR'E UĞURLANDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN MEMLEKETİ BALIKESİR'E UĞURLANDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN MEMLEKETİ BALIKESİR'E UĞURLANDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN MEMLEKETİ BALIKESİR'E UĞURLANDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN MEMLEKETİ BALIKESİR'E UĞURLANDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN MEMLEKETİ BALIKESİR'E UĞURLANDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN MEMLEKETİ BALIKESİR'E UĞURLANDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN MEMLEKETİ BALIKESİR'E UĞURLANDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN MEMLEKETİ BALIKESİR'E UĞURLANDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN MEMLEKETİ BALIKESİR'E UĞURLANDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN MEMLEKETİ BALIKESİR'E UĞURLANDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN MEMLEKETİ BALIKESİR'E UĞURLANDI
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN MEMLEKETİ BALIKESİR'E UĞURLANDI

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÖZCAN MEMLEKETİ BALIKESİR'E UĞURLANDI - Son Dakika


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