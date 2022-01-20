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Siirt, Mardin ve Batman'da kar nedeniyle 1428 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Siirt, Mardin ve Batman'da kar nedeniyle 1428 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

20.01.2022 12:59
Siirt, Mardin ve Batman'da kar nedeniyle 1428 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Siirt, Mardin ve Batman'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 1428 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt, Mardin ve Batman'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 1428 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'te iki gündür etkisini sürdüren kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.

İlçelerden Pervari'de 44, Şirvan'da 58, Kurtalan'da 67 köy ve 20 mezra, Eruh'ta 55 köy ve 14 mezra, Baykan'da 30 köy ve 20 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışmaları sürdürüyor.

Siirt Belediyesi karla mücadele ekipleri de kent merkezinde buzlanmaya karşı önlem alıyor.

Mardin

Mardin'de kar nedeniyle Derik, Mazıdağı, Ömerli, Dargeçit ve Savur'da 550 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Batman

Batman'da kar nedeniyle Kozluk, Beşiri, Sason, Gerçüş ve Hasankeyf ilçelerinde 286 köy ile 284 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Siirt, Mardin ve Batman'da kar nedeniyle 1428 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Siirt, Mardin ve Batman'da kar nedeniyle 1428 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

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Batman, Mardin, Siirt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt, Mardin ve Batman'da kar nedeniyle 1428 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt, Mardin ve Batman'da kar nedeniyle 1428 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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