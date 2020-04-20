Siirt'te 5 bin 387 haneye nakdi yardım - Son Dakika

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt'te 5 bin 387 haneye 1000'er lira nakdi yardım sağlanacağını bildirdi.

Milletvekili Ören yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla büyük mücadele verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ülke genelinde 2 milyon 300 bin haneye 1000'er liralık nakdi destek sağlanacağını anımsatan Ören, şunları kaydetti:

"Siirt'timizde de bu kapsamda 5 bin 387 haneye 1000'er lira nakdi destek sağlanacak. Tedbirler kapsamında vatandaşlarımıza destek ödemeleri evlerinde teslim edilmeye devam ediliyor. Hemşehrilerimizden talebimiz 'Evde kal' çağrılarına uymaları ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarıdır."