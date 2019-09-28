Son Dakika Haberleri: Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon
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Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon

31 dakika önce

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon, System.String[]

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, dün İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçesi Dadaklı köyü kırsalında gerçekleştirilen, 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonun sürdüğü belirtildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin Şırnak'taki Gabar Dağı bölgesine erzak ve malzeme götürmeye çalıştıklarının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, bu teröristlerle iş birliği içinde oldukları gerekçesiyle İ.T, Z.T, Ş.D, A.D. ve E.T'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonda yapılan aramada, yakın hava desteğinde bombanın düştüğü noktalarda, 4 piyade tüfeği, 2 el bombası, 3 şarjör, ses kayıt cihazı, 2 not defteri, 4 termal elbise, 3 sırt çantası ve çok miktarda yaşam malzemesi bulunduğu aktarılan açıklamada, ele geçirilen malzemelerden delil niteliğinde olanların muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin ise Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildiği kaydedildi.

Siirt, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:26 Kaynak: AA
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