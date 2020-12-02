Siirt'te 500 yataklı ek hastane binasının proje ihalesi yapıldı - Son Dakika

Siirt'te Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet verecek 500 yataklı ek hastane binasının proje ihalesi gerçekleştirildi.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, 70 dönüm alan üzerinde yapılacak ek hastane binası projesinin ihale sürecinin tamamlandığını belirtti.

Daha modern ve teknolojik imkanlarla vatandaşa hizmet verme imkanı sunacak 500 yataklı ek hastane binasının kente kazandırılmasında desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini ileten Ören, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız girişimler neticesinde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası için son aşamaya geldik. Yapılacak hizmetle ilimizin büyük bir ihtiyacı giderilmiş olacak. 500 yataklı modern bina Siirt çevre yolunda 70 dönümlük arazi üzerinde inşa edilecek. Proje ihalesi yapıldı. Firma yetkililerinin birkaç gün içerisinde ilimize gelerek arsa üzerinde inceleme yapmalarını bekliyoruz."