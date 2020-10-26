DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı yakalandı

26.10.2020 12:57

Siirt'te düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi M.E.C'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı yakalandı
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı yakalandı
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı yakalandı
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı yakalandı

Cumhuriyet, Terör, Siirt, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

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