DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı yakalandı
26.10.2020 12:57
Siirt'te düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt'te düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi M.E.C'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika Genç ressam Sinem Demirci'nin son çalışması büyük beğeni topladı Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz Son Dakika! Aliyev, Ermenistan'a silah gönderen ülkelere yüklendi: Listesi bende var, ateşkes isteyen niye silah gönderir? 6 aylık hamile eşinin gözleri önünde öldürülmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı Polis peşlerine düşünce 1 kilo esrarı yola döktüler Araba kiralamak isterken her şeyini kaybeden emekli yarbayın hayatı kabusa döndü Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı Rus sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, lüks aracını benzin dökerek yaktı