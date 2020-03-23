Siirt'te Gökçebağ beldesine kayyum atandı - Son Dakika

Siirt kent merkezine bağlı HDP'li Gökçebağ Belde Belediyesine kayyum atandı. HDP'li Belediye Başkanı Serhat Çiçek görevden alındı. Yerine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın kayyum olarak atandı. - SİİRT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın