Siirt'te Gökçebağ beldesine kayyum atandı - Son Dakika

Siirt'te Gökçebağ beldesine kayyum atandı
6 saat önce
Siirt kent merkezine bağlı Gökçebağ beldesine kayyum atandı.
Siirt kent merkezine bağlı Gökçebağ beldesine kayyum atandı.
Siirt kent merkezine bağlı HDP'li Gökçebağ Belde Belediyesine kayyum atandı. HDP'li Belediye Başkanı Serhat Çiçek görevden alındı. Yerine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın kayyum olarak atandı. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:32 Kaynak: İHA
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