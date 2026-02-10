2 çocuk annesi kadının feci ölümü

Siirt'te bir apartmanın üçüncü katından düşen 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Dilek Danış, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre Dilek Danış, üçüncü kattaki evinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Danış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Dilek Danış'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
