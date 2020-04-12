Siirt'te koronavirüsü yenen 8 hasta, alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

SİİRT'te koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınarak tedavileri tamamlanan 8 kişi, sağlık görevlilerinin alkışlarıyla taburcu oldu.

Siirt'te 132 kişi koronavirüs testleri pozitif çıkınca Siirt Devlet Hastanesi'nde karantinaya alındı. Geçent günlerde 47 hastanın iyileşerek taburcu olduğu Siirt Devlet Hastanesi'nde karantina sürecinde yapılan tedavilerinin ardından iyileşenlerden 8'i daha bugün taburcu edildi. Acil servis önünde bekleyen sağlık çalışanları, taburcu olan 8 kişiyi alkışlarla uğurladı.

Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Nesri Atiş, "Bugün taburcu olan 8 hastayla birlikte toplamda 55 hastamızın tedavileri tamamlanarak evde takibe alınmıştır. Bu hastalarımızdan en küçüğü 1,5 yaşında en büyüğü de 68 yaşında olup, hipertansiyon ve diyabet hastalığı mevcuttur" dedi.

77 HASTANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Siirt'te koronavirüs salgınından dolayı hastalanan 8 haftalık hamile kadının da taburcu edildiğini ifade eden Başhekim Atiş, 77 hastanın da karantina süreçlerinin sürdüğünü aktardı. Başhekim Atiş şunları söyledi: