Siirt'te maden ocağında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

Siirt'te özel bir şirkete ait bakır madeni ocağında meydana gelen göçük sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKIR MADENİNDE GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Olay, gece saatlerinde Şirvan ilçesi Maden köyündeki özel şirkete ait bakır madeni ocağında meydana geldi. Maden ocağında, henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oldu. Göçükte, 5 işçi toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 İŞÇİ YARALANDI

Göçük altında kalan işçiler, ekipler tarafından kurtarılarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İşçilerden 3'ü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı 2 işçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Olayın ardından Vali Kemal Kızılkaya, açıklama yaptı. Kızılkaya, "Maden köyler sınırlarında faaliyet gösteren Eti Bakır Anonim şirketine ait bakır madeninde saat 01.25 sularında bir maden göçüğü meydana gelmiştir. Maalesef bu göçüğe maruz kalan 5 işçi kardeşimiz olmuştur. 5 kardeşimizden 2'si yara almadan kurtulmuştur. Vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum.Yaralı kurtulan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun diliyoruz. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Konuyu takip ediyoruz. Burada uzman ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, arama kurtarma ekiplerimiz, jandarmamız ve tüm yetkililerimiz burada yakından takip ediyoruz. Tekrardan geçmiş olsun" dedi.