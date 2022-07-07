Siirt'te Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor

07.07.2022 15:40
Siirt'te Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor

Pervari ilçesinde piknik yaptıkları esnada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan ve kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Pervari ilçesinde piknik yaptıkları esnada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan ve kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 27 gün önce ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK), Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Siirt'ten jandarma, UMKE ve AFAD ile güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor.

Su altı ve üstünde arama yapan bazı ekipler, çayda halat bağlanan rafting botlarıyla Güneş'e ulaşmaya çalışırken bazı ekipler de Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgesinde arama yapıyor.

Su kenarındaki ağaç ve kayalık alanlarda da arama yapan ekipler, baraj gölünden Beğendik beldesine doğru su kenarlarını da kontrol ediyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, Müküs Çayı'nda 11 Haziran'da akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

YORUMLAR
500
Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire rafting botlarıyla aranıyor Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire rafting botlarıyla aranıyor ÇAYDA KAYBOLAN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 25'İNCİ GÜN ÇAYDA KAYBOLAN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 25'İNCİ GÜN
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:38 Galatasaray'ın transfer hamleleri sonrası Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı: Sözünü tut Ali Koç!
15:34 Başarılı oyuncu Nejat İşler, istediği Cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı! Listenin son ismi Selahattin Demirtaş
15:26 Saddam'dan kaçan Kürt asıllı Nadhim Zahawi, İngiltere'de Hazine Bakanı olarak atandı
15:17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki
15:07 Turabi, "Şampiyon yapmak isteyeceği son kişi bendim" dedi, Demet Akalın deliye döndü: İnanılmaz
15:07 Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına erişim kapatıldı! Taraftarlar ne olduğunu merakla bekliyor
14:40 Fenerbahçe'nin "5 yıldızlı" paylaşımı sonrası Galatasaray harekete geçti: TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır
14:40 Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti
14:37 İngiltere'de siyasi deprem! 50'ye yakın hükümet görevlisinden sonra istifa zincirine Başbakan Boris Johnson da eklendi
14:12 Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, o dönem yardımcısı olan Selinay Gürgenç ile dünya evine girdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 15:44:03. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt'te Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement