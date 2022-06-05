Siirt'te şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Siirt'te şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

05.06.2022 09:25
Siirt'te şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.G. idaresindeki 04 AP 002 plakalı minibüs, Veyselkarani Beldesi Karakaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsteki 4 kişi öldü, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Baykan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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