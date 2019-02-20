Siirt'te Tarım İlacı İçen Çocuk Hastane Kaldırıldı
34 dakika önce
Siirt'te tarım ilacı içen 2 yaşındaki Şeymanur Gür, hastanede tedavi altına alındı.
Siirt
'te tarım ilacı içen 2 yaşındaki Şeymanur Gür
, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şirvan
ilçesine bağlı Pirinçli köyündeki evlerinin bahçesinde bulunan tarım ilacını içen Gür, bir süre sonra fenalaştı.
Ailenin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince ilk müdahelesi yapılan çocuk, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede midesi yıkanan Gür, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:20 Kaynak: AA
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