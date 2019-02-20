Son Dakika Haberleri: Siirt'te Tarım İlacı İçen Çocuk Hastane Kaldırıldı

Siirt'te Tarım İlacı İçen Çocuk Hastane Kaldırıldı

34 dakika önce

Siirt'te tarım ilacı içen 2 yaşındaki Şeymanur Gür, hastanede tedavi altına alındı.

Siirt'te Tarım İlacı İçen Çocuk Hastane Kaldırıldı, System.String[]
Siirt'te tarım ilacı içen 2 yaşındaki Şeymanur Gür, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Pirinçli köyündeki evlerinin bahçesinde bulunan tarım ilacını içen Gür, bir süre sonra fenalaştı.

Ailenin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahelesi yapılan çocuk, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede midesi yıkanan Gür, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:20 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
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