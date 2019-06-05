Siirt'te telsiz komutalı patlayıcı ele geçirildi
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SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda telsiz komutalı patlayıcı düzeneği ve 6 kilo patlayıcı ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:05 Kaynak: DHA
SİİRT'in Eruh
ilçesi kırsalında terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda telsiz komutalı patlayıcı düzeneği ve 6 kilo patlayıcı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Payamlı köyü kırsalındaki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kurt Kapanı Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetinde telsiz komutalı patlayıcı düzeneği, el telsizi, düzenek kutusu, birbirine bağlanmış 8 pil bloğu, 3 metre kablo, 2 fünye ve 6 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı ve malzemeler, kontrollü şekilde imha edildi.
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