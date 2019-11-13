Siirt'te yüzlerce öğrenci aynı anda spor yaptı

Siirt'te sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce öğrenci aynı anda spor yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu işbirliğiyle okulun bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe eşofman giyerek katılan öğrenciler ve öğretmenler sağlık için spor yapmanın mutluluğunu yaşadı. Yüzlerce öğrenciyi buluşturan etkinlik çekilen halay ile sona erdi.

Etkinliğe katılan İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, öğrencilere sağlıklı yaşam kültürünü öğretmeyi amaçladıklarını söyledi. Obezitenin çağın önemli bir sorunu olduğuna işaret eden Ömür, şöyle konuştu:

"Obezite çeşitli hastalıkların zeminini oluşturmakta. Gelişmiş ülkelerin en büyük sorunlarından biri aynı zamanda. Obezite, diyabet, şeker, hipertansiyon, kanser gibi birçok hastalığa sebep oluyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının imzalamış olduğu protokoller var. Okullarımızın tamamını beyaz bayrak kapsamına almak istiyoruz. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle çalışmalarımız var. Hedefimiz sağlıklı bir toplum oluşturmak."

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abbas Balcı da öğrencilerin eğlenerek spor yaptığını söyledi. Balcı, "Okul olarak spor etkinliğinden büyük bir haz aldığımızı gördük. Bu tür spor etkinlikleriyle okulu daha da sevdirmek gerektiğini düşündük." dedi.

Okulda beden eğitim öğretmeni Hakan Pala ise öğrencilerin mümkün olduğu kadar daha fazla hareket etmesini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Öğrencilerden İlayda Erdal, sınavların ardından böyle bir etkinliğin yapılmasından mutluluk duyduklarını anlattı.