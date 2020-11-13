Siirt'te 'Zivzik narı'nın hasadı başladı - Son Dakika

SİİRT'in Şirvan ilçesi Pirinçli köyünde bölgeye özgü 'Zivzik narı'nın hasadı başladı. Zivzik narını Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini söyleyen üretici Sıddık Özaydın, "30 dönüm arazimde yılda ortalama 400 ton nar elde ediyorum" dedi.

Şirvan'a bağlı Pirinçli köyünde yaşayanlar, köye adını veren pirinç ekiminde istedikleri verimi elde edemeyince bölgeye özgü 'Zivzik narı' üretimine yöneldi. 79 haneli 1500 nüfuslu köyde nar yetiştiriciliği geçim kaynağına dönüşürken, üreticiler bu yılki hasattan istedikleri verimi elde edemedi. Üreticiler, geçen yıl 2 bin ton üzerinde olan rekoltenin bu yıl ortalama 1500 tona gerilediğini söyledi.