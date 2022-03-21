Siirt'teki "ışık hadisesi" bulutlu hava nedeniyle gerçekleşmedi - Son Dakika
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Siirt'teki "ışık hadisesi" bulutlu hava nedeniyle gerçekleşmedi

21.03.2022 09:14
Siirt'teki "ışık hadisesi" bulutlu hava nedeniyle gerçekleşmedi

Siirt'in Tillo ilçesinde 258 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi havanın bulutlu olması nedeniyle izlenemedi.

Siirt'in Tillo ilçesinde 258 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi havanın bulutlu olması nedeniyle izlenemedi.

Kar dolayısıyla beyaza bürünen ilçede kaymakamlık ve belediye tarafından ilçe meydanında sabah namazının ardından düzenlenen etkinlikte Siirt'in yanı sıra farklı illerden bazı vatandaşlar bir araya geldi.

Belediye hizmet binasındaki dev ekrandan hadiseyi izlemek için güneşin doğmasını bekleyenler, cep telefonlarıyla o anları kaydetmeye çalıştı.

Saat 06.30 sularında ve yaklaşık 5 dakika sürmesi beklenen ışık olayı, hava muhalefeti dolayısıyla gerçekleşmedi. Bu nedenle vatandaşlar için dev ekrana eski görüntüler yansıtıldı.

Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, vatandaşlara belediye binasında kahvaltı ikramında bulundu.

Türk Kızılay Siirt Şubesi de etkinlik boyunca çorba dağıttı.

Hadiseyi izlemek için il dışından geldiler

Vatandaşlardan Emel Dahi, Gaziantep'ten bir grup arkadaşıyla ilçeye geldiklerini söyledi.

Her yılın ekinoks günlerinde ilçeye geldiklerini belirten Dahi, "Tillo'daki manevi atmosferi yaşamak için geldik. Bu yıl güneş hadisesi havanın bulutlu olmasından dolayı gerçekleşmedi." dedi.

Gaziantep'ten gelen Meryem İnci de soğuk havaya rağmen Siirt'e ulaştıklarını belirterek, "Tillo'da İbrahim Hakkı Hazretlerinin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri için yapmış olduğu güneş düzeneğini izlemeye geldik." diye konuştu.

Sinan Avcı da havanın çok soğuk olduğunu ve gökyüzünü bulutların kapladığını belirterek, bu nedenle hadiseyi gözlemleyemediklerini kaydetti.

Etkinliğe, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Kaymakam Muhammed Sait Baytok, İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Işık hadisesi

Siirt'in Tillo ilçesinde hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girmişti. İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yapmıştı.

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerden bilim adamlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.

Siirt'teki ışık hadisesi bulutlu hava nedeniyle gerçekleşmedi
Siirt'teki ışık hadisesi bulutlu hava nedeniyle gerçekleşmedi
Siirt'teki ışık hadisesi bulutlu hava nedeniyle gerçekleşmedi
Siirt'teki ışık hadisesi bulutlu hava nedeniyle gerçekleşmedi

YORUMLAR
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İsmail Fakirullah, Tillo, Siirt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'teki 'ışık hadisesi' bulutlu hava nedeniyle gerçekleşmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'teki "ışık hadisesi" bulutlu hava nedeniyle gerçekleşmedi - Son Dakika
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