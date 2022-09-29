Siirt'te Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Siirt'te Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

29.09.2022 14:10
Siirt'te Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Siirt Vali Yardımcısı Abdülhamit Mutlu başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Siirt Vali Yardımcısı Abdülhamit Mutlu başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Göç İdaresi Müdürlüğü salonunda yapılan toplantıda, uyuşturucu ve her türlü bağımlılıkla mücadelede yürütülen çalışmalar ele alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan uyuşturucu ile mücadele il faaliyet raporuna ilişkin sunum yapıldı.

Vali Yardımcısı Mutlu, toplantıda uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının ayrıntılı olarak ele alındığını, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ile üniversitenin işbirliği içerisinde yürütülen koordineli çalışmaların devam edeceğini söyledi.

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Kaynak: AA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
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