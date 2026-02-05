Sıla Yılmaz'ın Adı Laboratuvara Verildi - Son Dakika
Sıla Yılmaz'ın Adı Laboratuvara Verildi

05.02.2026 18:16
Ankara Üniversitesi, depremde hayatını kaybeden Sıla Yılmaz'ın adını laboratuvara verdi.

Ankara Üniversitesi (AÜ), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Radyoterapi Bölümü öğrencisi Sıla Yılmaz'ın adını, eğitim gördüğü Keçiören Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda kurulan bilgisayar laboratuvarına verdi.

AÜ, Keçiören Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda, Yılmaz'ın adının yaşatılacağı bilgisayar laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, açılışta yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünün büyük bir hüzünle anıldığını belirterek, depremlerde 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Ünüvar, kendi üniversitelerinin öğrencilerinin de deprem bölgesinde yaşamını yitirdiğini anımsatarak, "Ankara Üniversitesi öğrencileri, 6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da, Osmaniye'de, farklı şehirlerde 17 genç evladımız hayatını kaybetti, 17 çocuğumuzun acısını yaşıyoruz." dedi.

Üniversite bünyesinde bir deprem anıtı oluşturulduğunu ve öğrencilerin isimlerinin burada yaşatıldığını dile getiren Ünüvar, Sıla Yılmaz'ın adının da eğitim gördüğü okulda kurulan bilgisayar laboratuvarına verildiğini kaydetti.

Yılmaz'ın 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'de hayatını kaybettiğini hatırlatan Ünüvar, bölgedeki anma törenlerinin ardından ailesinin daha sonra üniversiteyi ziyaret ederek çocuklarının adının yaşatıldığını göreceğini ifade etti.

Ünüvar, laboratuvarın sıfırdan oluşturulduğunu vurgulayarak, bu alanda eğitim alacak öğrencilerin Yılmaz'ın adını taşıyan laboratuvarda yetişerek ülkeye hizmet edeceklerini söyledi.

Depremlerde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

Öte yandan, Ankara Üniversitesi'nde depremde hayatını kaybeden 17 öğrencisi ile birlikte depremde yaşamını yitiren vatandaşları anmak amacıyla anma programı düzenlendi.

AÜ Deprem Anıtı'nda düzenlenen anma programına Ünüvar'ın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Ünüvar, Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden öğrencileri ve vatandaşları rahmetle andıklarını belirterek, ailelerine ve üniversite camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

19:12
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı verildi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı verildi.
19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
