Silah kaçakçısından ele geçirilen çok sayıda fişek şaşırttı - Son Dakika
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Silah kaçakçısından ele geçirilen çok sayıda fişek şaşırttı

16.05.2022 17:44
Silah kaçakçısından ele geçirilen çok sayıda fişek şaşırttı

Denizli'de 2 kaçakçıdan 70 bin dolma sigara ve litrelerce sahte alkol, 1 şüpheliden ise 2 tabanca ve 1064 adet fişek ele geçirildi.

Denizli'de 2 kaçakçıdan 70 bin dolma sigara ve litrelerce sahte alkol, 1 şüpheliden ise 2 tabanca ve 1064 adet fişek ele geçirildi.

Denizli'de "Tütün ve Tütün Mamulleri - Alkollü İçki Kaçakçılığı" suçları ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen 2 operasyonda, 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu" çerçevesinden adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 70 bin adet kaçak dolma sigara, 169 litre sahte alkol ele geçirildi.

Öte yandan silah kaçakçısından ise 2 tane ruhsatsız tabanca ve iş yerinde yapılan aramada 1064 adet fişek ele geçirildi. - DENİZLİ

Silah kaçakçısından ele geçirilen çok sayıda fişek şaşırttı
Silah kaçakçısından ele geçirilen çok sayıda fişek şaşırttı
Silah kaçakçısından ele geçirilen çok sayıda fişek şaşırttı
Silah kaçakçısından ele geçirilen çok sayıda fişek şaşırttı

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Denizli, Sigara, Alkol, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silah kaçakçısından ele geçirilen çok sayıda fişek şaşırttı - Son Dakika


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