Silahlı kavga kamerada - Son Dakika
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Silahlı kavga kamerada

24.05.2022 11:49
Silahlı kavga kamerada

Mersin'de bir cinayet davası sonrası mahalle arasında karşılaşan tarafların silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de bir cinayet davası sonrası mahalle arasında karşılaşan tarafların silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıl önce merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde meydana gelen cinayet olayının görüldüğü dava sonrası, adliyeden çıkan taraflar, Mahmudiye Mahallesi'nde sokak arasında karşılaştı. Aralarında geçmişe dayalı husumet olduğu öğrenilen şahıslar mahalle arasında silahlı kavgaya tutuştu. Her iki tarafın da silah kullandığı olayda Mehmet Cafer K. adlı şahıs kolundan yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, araçla kaçmaya çalışan şüphelilerden 3'ü, 3 tabanca ile birlikte polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, firari bir şüphelinin arandığı bildirildi.

Çatışma anı cep telefonu kamerasında

Öte yandan, silahlı kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, birbirlerine ateş açan şahısların daha sonra bir araca binerek uzaklaştığı, diğer şahısların ise arkasından koştuğu anlar yer aldı. - MERSİN

Silahlı kavga kamerada
Silahlı kavga kamerada

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Kaynak: İHA

Cinayet, Akdeniz, Mersin, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı kavga kamerada - Son Dakika


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