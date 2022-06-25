Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

25.06.2022 14:37
Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Malatya'da çıkan tartışma sonucu bir kişi silahla vurularak ağır yaralanırken, olayla ilgili 2 şüpheli kaçarken yakalandı.

Malatya'da çıkan tartışma sonucu bir kişi silahla vurularak ağır yaralanırken, olayla ilgili 2 şüpheli kaçarken yakalandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bir site içerisinde yaşanan olayda Ö.M.A. ile M.G. ve Y.D. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ö.M.A. isimli şahıs sırtından vurularak ağır yaralanırken 2 şüpheli ise olay yerinde kaçmaya başladı. Bu sırada bölgede devriye atan polis ekipleri tarafından yaşanan kovalamaca sonucu bir marketin içerisinde yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının ise hayati riskinin olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin kaçarken bir aracın altına attığı tabancada ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, olayın yaşandığı site içerisinde de olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

YORUMLAR
500
Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı Malatya Valisi Hulusi Şahin'den, Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar'a ziyaret Malatya Valisi Hulusi Şahin'den, Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar'a ziyaret
Kaynak: İHA

Bostanbaşı, Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:32 Tunceli'de 3 metre uzunluğundaki yılanı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı
14:23 Serinlemek isteyen 15 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti!
14:20 D-100 karayolunda servis aracı bir anda alev alev yandı! Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
14:17 Oğluna süt almak için evden çıkan adam, bir daha geri dönemedi
14:08 Kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı yaşamını yitirdi
13:43 Pınar Gültekin'in katiline verilen haksız tahrik indiriminin gerekçeli kararı açıklandı: Katilin canavarca hisle hareket etmediği vurgulandı
13:38 Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Erkan Petekkaya'dan videolu yalanlama geldi
13:35 İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Kılıç kimdir? İşte hayat hikayesi
13:29 Kraliçe Elizabeth'in jokeyinin de katılacağı Gazi Koşusu'nun ödülü dudak uçuklattı
13:06 5 liranın üzerinde yazan yazıyı gören vatandaş ne yapacağını bilemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 14:41:43. #1.13#
SON DAKİKA: Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement