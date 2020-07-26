Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda antika pazarı kuruldu - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde antika pazarı açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede bulunan Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda Antika Pazar kuruldu.

Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda her ayın son pazar günü açılan antika pazarının açılışına katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yıllanmış eserlerin sergilenmesi için çalışma başlattıklarını belirtti.

Güder, pazarın Malatya'lılar için önemli bir şans olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Değişik alanlarda etkinlik gösteren insanlarımızı Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'mıza taşıyıp, yıllanmış eserleri burada sergilemeleri için Battalgazi Belediyesi olarak güzel bir çalışma başlattık. Antikalarımızın Kervansaray'da sergilemesi için olanak sağladık. Çok güzel bir sergi ve pazar oldu. Antika Pazar'ını gezen çok sayıda vatandaşlarımız var. Onlarla görüştüğümüzde yapılan bu çalışmadan duydukları memnuniyetleri bizlere ilettiler. İnşallah her ayın son pazarında medeniyetin kalbi olarak ifade ettiğimiz Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda da bu hizmetimiz devam edecek."

Açılışa, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, belediye başkan yardımcıları, belediyesi meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.