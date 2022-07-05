Şili'de Cumhurbaşkanı Gabriel Boric'e yeni anayasanın taslağı teslim edildi - Son Dakika
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Şili'de Cumhurbaşkanı Gabriel Boric'e yeni anayasanın taslağı teslim edildi

05.07.2022 06:50
Şili'de Cumhurbaşkanı Gabriel Boric'e yeni anayasanın taslağı teslim edildi

Güney Amerika ülkesi Şili'de, ülke tarihinde köklü değişiklikler getirmesi beklenen yeni anayasanın resmi taslağı Cumhurbaşkanı Gabriel Boric'e teslim edildi.

Güney Amerika ülkesi Şili'de, ülke tarihinde köklü değişiklikler getirmesi beklenen yeni anayasanın resmi taslağı Cumhurbaşkanı Gabriel Boric'e teslim edildi.

Ülkede 41 yıl önce askeri diktatörlük tarafından dayatılan tüzüğün değiştirilmesi için Şili halkı, 4 Eylül 2022'de referanduma gidecek.

Kongre Başkanı Maria Elisa Quinteros, düzenlenen resmi törenle 388 maddeden oluşan yeni anayasa taslağını Boric'e sundu.

Boriç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, halka anayasa metnini incelemesi çağrısında bulunarak, "Hepimizin ülkemizin tarihinde yazacak bir şeyleri olmalı. Yeni bir Anayasa önerisine odaklanarak, demokratik bir diyalog içinde 4 Eylül'de buluşalım. Yeni Anayasa teklifini okuyun, sizler anayasamızın yeni kahramanları olacaksınız." ifadesini kullandı.

Şili'de, Anayasa Konvansiyonu tarafından hazırlanan tüzük, sosyal hukuk devleti olmanın yanı sıra başta yerliler olmak üzere her kesime eşit haklar vadediyor.

Halk, yeni anayasa metnini okuyup tartıştıktan sonra ülkede gerçekleştirilecek referandumda evet ya da hayır demek için sandık başına gidecek.

Referandumda anayasanın yeniden yazılması kararı çıkmıştı

Şili'de diktatör Augusto Pinochet döneminden kalma anayasanın yeniden yazılıp yazılmamasının halka sorulduğu 20 Ekim 2020 tarihli referandumdan açık ara farkla anayasanın yeniden yazılması kararı çıkmıştı.

Diktatör Pinochet döneminde yazılan Şili Anayasası, halkın bir kısmına göre diktatörlük rejiminin mirası ve eşitsizliğin temel kaynağı.

Pinochet eliyle yapılan özelleştirmeler ve özelleştirme teşvikleri nedeniyle, mevcut anayasanın yeterli sağlık, eğitim ve emeklilik hizmetlerini garantilemeyen bir ekonomik sistemi koruduğu düşünülüyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Şili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şili'de Cumhurbaşkanı Gabriel Boric'e yeni anayasanın taslağı teslim edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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