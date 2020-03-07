Şili'de hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor - Son Dakika
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Şili'de hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

1 saat önce

BUENOS Şili'de geçen ekim ayında başlayan hükümet karşıtı gösteriler yeniden alevleniyor.

Şili'de hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor, System.String[]

BUENOS Şili'de geçen ekim ayında başlayan hükümet karşıtı gösteriler yeniden alevleniyor.

Ülke basınında çıkan habere göre, başkent Santiago'da binlerce kişi, İtalya Meydanı'nda bir araya gelerek Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini protesto etti.

Bu yılki en yüksek katılımın kaydedildiği ve 10 kişinin gözaltına alındığı gösterilerde, yüzünü kapatan göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı. Polis taş ve sert cisimler atan göstericilere su ve biber gazıyla müdahale etti.

Santiago'nun çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösteriler nedeniyle metro seferleri iptal edildi ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Şili'deki gösteriler

Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim 2019'da yapılan zamla başlayan gösteriler, 18 Ekim'de şiddetlenerek hükümet karşıtı gösterilere dönüşmüş ve ülkenin birçok kentinde yağma ve şiddet olaylarına yol açmıştı.

Gösteriler nedeniyle ülkede 23 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmış, 9 binden fazla kişi de gözaltına alınmıştı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, halkın ekonomik sorunlarını anlayamadığı için özür dileyerek, ekonomik yardım paketini hayata geçirmiş, kabinesinden 8 bakanı değiştirmesine rağmen gösteriler devam etmişti.

Bunun üzerine diktatör Augusto Pinochet'nin 1990'da devrilmesinden sonra ilk kez, doğal afet söz konusu olmamasına rağmen "acil durum" ilan edilmiş ve güvenliği sağlama görevi orduya verilmişti.

Pinera, Pinochet döneminden kalma anayasanın değiştirilmesinin oylanacağı referandumun da 26 Nisan'da yapılacağını açıklamıştı.

Hükümet, Şili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:54 Kaynak: AA
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