Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - Son Dakika
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Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

6 saat önce

BUENOS Şili'de geçen ekimde başkent Santiago'daki metro ücretlerinin artırılmasının ardından başlayan ve bir süre sonra hükümet karşıtlığına dönüşen protestolar devam ediyor.

Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor, System.String[]

BUENOS Şili'de geçen ekimde başkent Santiago'daki metro ücretlerinin artırılmasının ardından başlayan ve bir süre sonra hükümet karşıtlığına dönüşen protestolar devam ediyor.

Santiago ve ülkenin çeşitli bölgelerinde Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini protesto eden göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı.

İtalya Meydanı'nda bir araya gelen ve ateş yakıp polise sert cisimler atan kalabalığa güvenlik güçleri plastik mermi, biber gazı ve su sıkarak müdahale etti.

AA kameramanı göğsünden yaralandı

Gösterileri takip eden Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Yusuf Can Sarıkaya, polisin göstericilere müdahalesi sırasında göğsüne plastik merminin isabet etmesi nedeniyle yaralandı.

Sarıkaya'ya, gösterilerin düzenlendiği alanın yakınında bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

Şili'de 5 aydan fazla bir süredir devam eden gösteriler ülkenin çeşitli bölgelerine de yayıldı.

Concepcion, Valparaiso ve Antofagasta'daki gösterilerde birçok gösterici polis müdahalesiyle yaralandı.

Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim 2019'da yapılan zamla başlayan gösteriler, 18 Ekim'de şiddetlenerek birçok kentte yağma ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Gösteriler nedeniyle ülkede 23 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmış, 9 bin 203 kişi gözaltına alınmıştı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, halkın ekonomik sorunlarını anlayamadığı için özür dileyerek, ekonomik yardım paketini hayata geçirmiş, kabinesinden 8 bakanı değiştirmesine rağmen gösteriler devam etmişti.

Bunun üzerine diktatör Augusto Pinochet'nin 1990'da devrilmesinden sonra ilk kez, doğal afet söz konusu olmamasına rağmen "acil durum" ilan edilmiş ve güvenliği sağlama görevi orduya verilmişti.

Pinera, Pinochet döneminden kalma anayasanın değiştirilmesinin oylanacağı referandumun da 26 Nisan'da yapılacağını açıklamıştı.

Hükümet, Şili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:28 Kaynak: AA
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