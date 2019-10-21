Şili'deki protestolarda bilanço artıyor

Şili'nin başkenti Santiago'da metro ücretlerine yapılan zammı protesto eden göstericiler tekstil fabrikasını yağmalayıp ateşe verdi. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.

Şili'nin başkenti Santiago'da metro ücretlerine yüzde 4 zam yapılmasına karşı düzenlenen gösteriler şiddetini arttırarak devam ediyor. Dün gece düzenlenen gösterilerde protestocular, bir tekstil fabrikasını yağmaladıktan sonra yaktı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, yanan giyim fabrikasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Gösterilerin üçüncü gününde polis, barikat kurup otobüsleri ateşe veren protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Protestocular otobüsleri yaktı, metro istasyonlarına zarar verip polisle çatıştı. Santiago, Valparaiso, Coquimbo ve Biobio kentlerinde gece sokağa çıkma yasağı getirildi. Bugün gösteriler nedeniyle birçok banka, okul ve dükkanın kapalı olduğu belirtildi.

Cumartesi günü ise yine başkent Santiago'da göstericiler bir süpermarketi ateşe vermiş, marketteki en az 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Şili İçişleri Bakanı Andres Chadwick, gösterilerde çıkan olaylarda en az 7 kişinin öldüğünü açıkladı. Yaklaşık 10 bin 500 polis ve askerin görevlendirildiğini söyleyen Chadwick, "Ülkemize ve vatandaşlarımıza zarar vermek için organize edilen ciddi bir gerginlikle karşı karşıyayız" dedi.

Gösterilerde 40 süpermarket ile dükkanların yağmalanıp yakıldığı, toplam 70 şiddet olayının yaşandığı belirtildi. Santiago'da birçok toplu taşıma seferi askıya alındı ve uluslararası havaalanındaki bazı uçuşlar mürettebatın yetersiz olması nedeniyle iptal edildi.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, dükkanları ve süpermarketleri yağmalayıp ateşe veren, barikat kuran göstericilerin "suçlu" olduğunu ve gösterilerin arkasında bir örgüt olduğunu söyledi. Pinera, Cumartesi günü metro ücretlerine yapılan zammı askıya aldığını açıklamıştı. Hükümet, protestolar nedeniyle başkent Santiago'da 15 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

(İHA)