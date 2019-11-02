Son Dakika Haberleri: Şili hükümeti şirketlere yönelik vergi kesintisi planından vazgeçti
Son Dakika Güncel Şili hükümeti şirketlere yönelik vergi kesintisi planından vazgeçti

Şili hükümeti şirketlere yönelik vergi kesintisi planından vazgeçti

7 saat önce

Şili'de iki haftadır süren protestoların ardından hükümet, şirketlere yönelik vergi kesintisi planını askıya aldı.

Şili hükümeti şirketlere yönelik vergi kesintisi planından vazgeçti, System.String[]

Şili'de iki haftadır süren protestoların ardından hükümet, şirketlere yönelik vergi kesintisi planını askıya aldı.

Hazine Bakanı Ignacio Briones, 23 kişinin öldüğü ve iki büyük uluslararası zirvenin iptal edilmesine yol açan protestolar sonrası, şirketlerden alınan vergilerin azaltılmasına yönelik plandan vazgeçtiklerini duyurdu.

Muhalefet liderleri, zenginlere yönelik vergi kesintisi planının askıya alınmasının yeterli olmadığını, diktatör Augusto Pinochet döneminde oluşturulan ve doğal kaynakların özelleştirmesine imkan tanıyan anayasanın değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Diğer yandan, başkent Santiago'da onbinlerce kişi dün de protesto için meydanları doldurdu.

Göstericilerden bazılarının polise taş atması üzerine, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Şili'deki gösteriler

Protestolar, Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim'de yapılan zamla başlamış ve 19 Ekim'de de şiddetlenerek birçok kentte yağma olaylarına da yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.


Gösterilerde 23 kişi hayatını kaybederken, bin 218 kişi yaralanmış ve 9 bin 203 kişi gözaltına alınmıştı.


Yağmalama ve kundaklamaların da yaşandığı protestolar nedeniyle, ülkede 3 bölge ile 11 şehirde güvenliğin orduya bırakılmasını kapsayan "acil durum" ve "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmişti.


Devlet Başkanı Sebastian Pinera, halkın ekonomik sorunlarını anlayamadığı için özür dilemiş, ekonomik yardım paketi hayata geçirmiş ve kabinesinden 8 bakanı değiştirmiş, ancak gösteriler durulmamıştı.


Başkentteki İtalya Meydanı'nda 25 Ekim'de düzenlenen gösteriye yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi katılmıştı.


Şili'de günlerdir devam eden ve hükümetin geri adımlarına rağmen durmayan gösteriler nedeniyle, Pinochet'in 1990'da devrilmesinden sonra ilk kez doğal afet söz konusu olmamasına rağmen "acil durum" ilan edilmiş ve güvenliği sağlama görevi orduya verilmişti.

Pinera, gösteriler nedeniyle COP25 ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne ev sahipliği yapamayacaklarını açıklamıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:20 Kaynak: AA
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