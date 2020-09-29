Silifke'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde polis ekipleri düzenlediği operasyonda, uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen 2 kişi ile uyuşturucu satın alan 1 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda S.İ ve S.I. isimli şüpheliler ile uyuşturucu satın alan A.Y. suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.